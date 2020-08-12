دامير سكومينا حكما لمباراة برشلونة وبايرن ميونيخ

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 11:54 ص
برشلونة
برشلونة
الفجر الرياضي

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن طاقم تحكيم سلوفيني لإدارة مباراة برشلونة وبايرن ميونيخ يوم الجمعة المقبل في دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أوروبا.

 

وجاءت أسماء الطاقم التحكيمي كالتالي وفقًا لما أعلنه الموقع الرسمي لـ "يويفا":

 

حكم ساحة: دامير سكومينا (سلوفينيا).

 

حكم مساعد أول: يوري برابروتنيك.

 

حكم مساعد ثان: روبرت فوكان.

 

حكم رابع: أرثر دياز (البرتغال).

 

حكم تقنية الفيديو (VAR): ماسيماليانو إيراتي (إيطاليا).

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