أجايي يشارك في التدريبات الجماعية للأهلي

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 11:52 ص
أجايي
أجايي
شارك جونيور أجايي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في التدريبات الجماعية للفريق والتي أقيمت على ملعب التتش بالجزيرة صباح اليوم الأربعاء. 


وكان أجايي قد اكتفى بتنفيذ بعض الفقرات الاستشفائية في الجيم بمران أمس؛ بسبب شكواه من كدمه في كاحل القدم اليسرى. 


وتعافى لاعب الفريق اليوم وانتظم في مران الأهلي كاملا ليعلن جاهزيته لمباراة الإنتاج الحربي المقبلة. 


ويستعد الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي، التي تقام مساء يوم الجمعة المقبل، في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

أخبار تهمك

دامير سكومينا حكما لمباراة برشلونة وبايرن ميونيخ

منذ 37 دقيقة

فايلر يستقر على رحيل 3 نجوم في الأهلي.. تعرف عليهم

منذ حوالي 8 ساعات

صفقة مدوية في ليفربول

منذ ساعة و نصف

يوفنتوس يضع بيرلو في موقف حرج مع رونالدو

منذ حوالي 8 ساعات

بيراميدز يهدد الأهلي في صفقة رمضان صبحي

منذ أقل من ساعتين

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة مصر المقاصة في الدوري

منذ ساعة و 14 دقيقة

حقيقة رحيل لوكا مودريتش عن ريال مدريد

منذ نصف ساعة

بايرن ميونيخ يطرد "كوتينيو" قبل مباراة برشلونة

منذ ساعتين و 55 دقيقة

عاجل.. زلزال يضرب تركيا بقوة 4.4 ريختر

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يستقر على رحيل نجم الفريق

منذ ساعتين و 14 دقيقة

برشلونة يصدم مانشستر يونايتد

منذ ساعة و 18 دقيقة

قنبلة ريال مدريد في الميركاتو الصيفي

منذ ساعتين و 6 دقيقة

بعد وفاته.. تعرف على أضرار العقاقير التي كان يتناولها مصطفى حفناوي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. هيديرسفيلد يطعن الأهلي في صفقة رمضان صبحي

منذ ساعتين و 53 دقيقة

وفاة الإعلامية بيلا كشك بعد صراع مع مرض السرطان

منذ 35 دقيقة

دي يونج يتحدث عن مواجهة بايرن ميونخ بدوري أبطال أوروبا

منذ أقل من نصف ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:38 ص

عاجل.. هيديرسفيلد يطعن الأهلي في صفقة رمضان صبحي

بعد وفاته.. تعرف على أضرار العقاقير التي كان يتناولها مصطفى حفناوي

05:28 ص

قنبلة ريال مدريد في الميركاتو الصيفي

10:24 ص

بايرن ميونيخ يطرد "كوتينيو" قبل مباراة برشلونة

09:35 ص

برشلونة يصدم مانشستر يونايتد

11:13 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان