إليسا تهاجم السلطات اللبنانية:"ناقصكم إجرام فوق إجرامكن"

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شنت الفنانة اللبنانية إليسا هجومًا حادًا على السلطات اللبنانية، بشأن الأوضاع السيئة التي تمر بها بيروت، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع "تويتر".





كتبت إليسا تغريدة جديدة قالت فيها:"بأي عدل ومنطق بينعمل مكب بين الناس بنص الكارثة اللي صايرة؟ وين البلدية وين المعنيين؟ الناس بلا شبابيك وإنتو عم تحطولن مطمر جديد حدن؟ ناقصكن إجرام فوق إجرامكن؟ وين الزعماء يللي عاملين حالن عم بدافعو عن حقوق المسيحيين".



وفي سياق آخر، طرحت إليسا مؤخرًا ألبومها الجديد"صاحبة رأي"، واشتمل الألبوم على 18 أغنية، منهم 12 أغنية باللهجة المصرية، والباقي باللهجة اللبنانية وهو من إنتاج وتوزيع شركة "روتانا للصوتيات والمرئيات".



وتعاونت إليسا في الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين منهم أسامة مصطفى، سامر أبو طالب، هادي شرارة، بهاء الدين محمد، مدين، أحمد عبد السلام، ملاك عادل، شادي نور، محمد يحيي، إلهامي دهيمة، سهام الشعشاع، محمد رحيم، كميل الخوري، رامي جمال.