الهند تنشر طائرات مقاتلة وقوات إضافية على الحدود مع الصين

نشرت الهند طائرات مقاتلة وطائرات نقل وآلاف من القوات الإضافية في منطقة لداخ لمواجهة حركة جيش التحرير الشعبي.





لتعزيز قدرتها القتالية الجوية في منطقة لداخ، نشرت القوات الجوية الهندية، طائرات هليكوبتر مسلحة مطورة محليًا تحمل بنادق 70 ملم وصواريخ غير موجهة وقنابل عنقودية وأسلحة أخرى، كما أوردت وكالة "سبوتنيك".





وقالت شركة هندوستان آيرونوتيكس، اليوم الأربعاء: "في ضوء الوضع السائد على الحدود، تم نشر طائرتين هليكوبتر خفيفتين للعمليات على ارتفاعات عالية - قطاع ليه - في وقت قصير لدعم مهام سلاح الجو الهندي".





فشل العملاقان الآسيويان في التوصل إلى توافق حول فك الارتباط في بانجونج تسو ووادي ديبسانج بعد ست جولات من المحادثات على المستوى العسكري.





إن فئة طائرات Light Combat Helicopters التي يبلغ وزنها 5.5 طن قادرة على حمل أربعة صواريخ جو - جو فرنسية الصنع من طراز ميسترال على كل جناح يمكنها اعتراض هدف على مدى يصل إلى 6.5 كيلومترات.