تامر عاشور ناعيًا "حفناوي وخالد مبروك": "أنا وكل الناس متأكدين إنكم في مكان أحسن بكتير"

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نعى الفنان تامر عاشور اليوتيوبر الراحل مصطفى حفناوي الذي توفي مساء أول أمس، والطالب خالد مبروك، بكلمات مؤثرة، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع "تويتر".



كتب تامر عاشور تغريدة جديدة قال فيها : "حزني عليكم في قلبي وفي قلوب ناس كتير، بس أنا وكل الناس متأكدين إنكم في مكان أحسن بكتير، كلنا لو عرفناه هنحسدكم عليه مش هنزعل عليكم أبدًا أبدًا، بس هو ده الفراق، ولازم أهاليكم يكونوا عارفين ده كويس علشان إنتم شباب ناجحين وزي الورد، فأكيد برحمة ربنا وكرمه ف الجنة ونعيمها".





وتوفي اليوتيوبر مصطفي حفناوي، أول أمس الإثنين، بعد تعرضه لجلطة في المخ نقل على أثرها للمستشفى ومكث بها لمدة أسبوعًا، بعد ذلك دخل في غيبوبة، بينما توفي الطالب خالد مبروك الذي حصل على الثانوية العامة بمجموع 99%، في حادث تصادم، على الطريق الدولي الساحلي، الأحد الماضي.