كبار السن والسيدات يتصدرون انتخابات الشيوخ في كفر الشيخ (صور)

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 10:25 ص
بوابة الفجر
عمرو الشامي
واصل كبار السن والسيدات بمحافظة كفر الشيخ تصدر انتخابات مجلس الشيوخ، لليوم الثاني علي التوالي فتوافد عدد كبير منهم للإدلاء بأصواتهم بحضور عدد كبير من الشباب والفتيات المتطوعين لخدمة الناخبين، وممثلي ومسئولي وحدة حقوق الإنسان بديوان عام المحافظة وممثليها في المدن والمراكز.

وأشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالسيدات وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، لإصرارهم للإدلاء بأصواتهم، كما أشاد بشباب وفتيات المحافظة المتطوعين الذين ساعدوا وحملوا كبار السن من خارج اللجان لداخلها في صورة مشرفة لشباب هذه المحافظة.

وانطلقت عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ للمصريين في الخارج اعتبارًا من الأحد 9 أغسطس، وتستمر على مدار يومين حتى الساعة 9 مساء الإثنين، بينما تنطلق الانتخابات في الداخل اعتبارًا من صباح الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.

ويختار الناخب عددًا من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عدد من المحافظات، بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمي لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، امس الثلاثاء، عن خروج 1109 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 54888 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 168 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 24 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 95834 حالة من ضمنهم 54888 حالة تم شفاؤها، و5059 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
كبار السن والسيدات يتصدرون انتخابات الشيوخ في كفر الشيخ (صور)
كبار السن والسيدات يتصدرون انتخابات الشيوخ في كفر الشيخ (صور)
كبار السن والسيدات يتصدرون انتخابات الشيوخ في كفر الشيخ (صور)
كبار السن والسيدات يتصدرون انتخابات الشيوخ في كفر الشيخ (صور)
كبار السن والسيدات يتصدرون انتخابات الشيوخ في كفر الشيخ (صور)
كبار السن والسيدات يتصدرون انتخابات الشيوخ في كفر الشيخ (صور)

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