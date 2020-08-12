أستاذ علوم سياسية عن الشيوخ: مصر تُصر على إرساء قواعد الدولة

قالت الدكتورة نهي بكر، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، إنه يُحسب للنظام السياسي المصري اهتمامه وتركيزه على المصريين في الخارج سواء عاملون أو طلاب، وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في العملية الانتخابية وتيسير السبل لذلك.





وأضافت "نهي بكر"، خلال حوارها عبر تطبيق "زووم" مع برنامج "مصر تقرر" عبر فضائية "TEN"، اليوم الأربعاء، أن انتخابات مجلس الشيوخ تُجرى في ظروف مختلفة لم تمر على أي انتخابات سابقة، وهو انتشار وباء كورونا.





وتابعت أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، أنه رغم وجود وباء كورونا، لكن الدولة مُصرة على استمرار المشروعات القومية والحياة السياسية لإرساء قواعد الدولة المصرية، معتبرة أن تصدر المرأة المصرية للمشهد أمام مراكز الاقتراع شيء متوقع، فالمرأة أثبتت أهميتها في المجتمع منذ فترة طويلة، ودائمًا ما تحافظ على مكتسباتها، مشددة على أن المرأة المصرية كانت عامل رئيسي في التغيير والحيلولة دون دخول مصر في كبوة في عام 2013.





ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ





وانطلق أمس الثلاثاء ماراثون التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ داخل مصر تحت إشراف 18 ألف قاضٍ، موزعين على اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية، بالتزامن مع حالة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية لتسهيل وإدارة العملية الانتخابية، بعد أن انتهت الأجهزة الأمنية من خطة تأمين اللجان.





ويحق لنحو 63 مليون ناخبًا مصريًا مقيدًا في قاعدة البيانات، التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، تم توزيعهم على 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، بإشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضى -أساسي واحتياطي-، ومعاونة 120 ألف موظف.





وانتهى تصويت المصريين بالخارج عبر البريد في 124 دولة، يوم الاثنين في تمام التاسعة مساءً وفق للتوقيت المحلى لكل دولة والتي جرت يومي 9 و10 أغسطس بينما تجرى انتخابات الداخل على مدار يومين 11 و12 أغسطس، وتتم عمليات الفرز داخل اللجان الفرعية على أن تعلن النتيجة النهائية للجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ 16 أغسطس.





وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، أن اللجان الانتخابية والبالغ عددها 14 ألف لجنة فرعية على مستوى الجمهورية بدأت العمل في موعدها لاستقبال المواطنين دون أي معوقات، مؤكدة على انتظم العمل في معظم اللجان الانتخابية.



