بدء توافد مواطني كفر الشيخ على انتخابات الشيوخ (صور)

انتظمت أعمال التصويت باللجان الانتخابية بمحافظة كفر الشيخ اليوم الأربعاء، ثاني أيام انتخابات مجلس الشيوخ، حيث فتحت ابوابها أمام الناخبين وسط إجراءات أمنية مشددة للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2020، وتم عمل كردون أمني أمام اللجان وتواجد أفراد الأمن لفحص هوية المترددين على اللجان كما تم وضع بوابات إلكترونية بمدخل اللجان





ووجه اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، رؤساء المدن، بتكثيف أعمال النظافة بمناطق مقرات اللجان الانتخابية، واستمرار أعمال التعقيم والتطهير، وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية خلال عملية التصويت للحفاظ على سلامة المواطنين، مشددًا على التنسيق بين رؤساء الوحدات المحلية ومديري المدارس لمتابعة توفير المستلزمات الضرورية بكل مقر انتخابي من حيث تجهيز أماكن لانتظار الناخبين من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.





وكذلك تزويد اللجان بالكراسي ومياه الشرب ووسائل التهوية للتيسير على الناخبين وأعضاء اللجان، وإزالة العبارات المسيئة والدعاية الانتخابية من على جدران المقرات الانتخابية، ومنع أي وسيلة من وسائل الدعاية داخل أو خارج اللجان.





وانطلقت عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ للمصريين في الخارج اعتبارًا من الأحد 9 أغسطس، وتستمر على مدار يومين حتى الساعة 9 مساء الإثنين، بينما انطلقت الانتخابات في الداخل اعتبارًا من صباح الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.



