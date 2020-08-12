قبرص واليونان تتفقان على مواجهة الاستفزازات التركية شرقي المتوسط

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 09:06 ص
المتوسط - أرشيفية
المتوسط - أرشيفية
وكالات

اتفقت السلطات القبرصية واليونانية، على "عمل منسق" لمواجهة الاستفزازات التركية شرقي المتوسط، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الأربعاء.

 

واتجهت تركيا مجدداً إلى تصعيد التوتر في منطقة شرق البحر المتوسط بإعلانها استئناف أنشطة المسح والتنقيب بمنطقة تقع بين قبرص واليونان، وهو ما قابلته أثينا بوضع قواتها في حالة تأهب، بينما استنكرت ألمانيا؛ التي سبق أن تدخلت لنزع فتيل التوتر بين البلدين الجارين العضوين في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، الخطوة التركية.

 

وحث الاتحاد الأوروبي أنقرة على وقف تحركاتها التي وصفها بـ«المثيرة للقلق الشديد» بعد توقيع مصر واليونان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، حسبما أفادت منصة مداد نيوز.

 

وأصدرت البحرية التركية، أمس الاثنين، إخطاراً ملاحياً (نافتيكس) يستمر حتى 23 أغسطس الحالي قالت فيه إن السفينة «أوروتش رئيس» ستجري عمليات مسح زلزالي شرق البحر المتوسط خلال الأسبوعين المقبلين.

 

وقال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز إن سفينة «أوروتش رئيس» للأبحاث وصلت إلى شرق المتوسط لاستئناف أنشطة التنقيب فيها.

 

وأكد عبر تويتر "استمرارية العمل دون توقف من أجل تحقيق استقلالية تركيا في مجال الطاقة"، مضيفاً: "وصلت سفينة الأبحاث التركية (أوروتش رئيس) إلى منطقتها في البحر الأبيض المتوسط لمواصلة عملها الجديد، بالتوفيق سفينة (أوروتش رئيس)... وخلفك الشعب التركي بأسره".

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قبرص واليونان شرقي المتوسط تركيا الاتسفزازت التركية

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