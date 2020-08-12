اعرف لجنتك في انتخابات مجلس الشيوخ بالرقم القومي عن طريق الموبايل

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 09:00 ص
انتخابات مجلس الشيوخ 2020
انتخابات مجلس الشيوخ 2020

اعرف لجنتك في انتخابات مجلس الشيوخ بالرقم القومي عن طريق الموبايل 

المصريون الراغبين في الادلاء بصوتهم في انتخابات مجلس الشيوخ، يمكن معرفة لجنتك الانتخابية ومكانها ورقم اللجنة، عن طريق الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات، والمسجل فيه كل أسماء وكشوف الأشخاص الذين تعدوا سن ال18 سنة، ولهم حق الاقتراع، وقد وضعت اللجنة العليا للانتخابات عدة ضوابط لحماية الناخبين ومراقبي الانتخابات من جائحة كورونا،كانت الانتخابات قد بدأت في التاسع والعاشر من أغسطس للمصريين في الخارج،  وداخل مصر مصر ستكون يومي 11، 12 أغسطس من التاسعةصباحاً حتي التاسعة مساء

رابط الاستعلام عن اللجان الانتخابية الهيئة القومية للانتخابات
تبدأ انتخابات مجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء 11 سبتمبر في مصر، وتستمر يومان، من الساعة التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساء، المرشحين لمجلس الشيوخ في النظام الفردي  787 مرشحا موزعين على 27 دائرة،

ويتم انتخاب قائمة واحدة بالنسبة لكل دائرة من مجموع الدوائر الأربعة التي تم تخصيصها لنظام القائمة، وفي النهاية سينجح من بين هؤلاء المترشحين 200 عضوا يتم اختيارهم لمجلس الشيوخ الجديد، 100 عضوا بالنظام الفردي و100 عضو بنظام القائمة، يستطيع الناخبين الاستعلام عن اللجان الانتخابية عبر موقع الهيئة القومية للانتخابات عبر هذا الرابط ، من خلال كتابة رقمه القومي.

طرق معرفة اللجنة الانتخابية
حددت اللجنة العليا للانتخابات عدد من الطرق لتسهل علي المصرييين الذهاب الي الاقتراع من بينها:

- الاستعلام عن مكان لجنتك من هذا الموقع باستخدام الرقم القومي.
- إرسال رسالة قصيرة بها الرقم القومي عبر هذا الرقم  5151.
- الاتصال بالخط الساخن 141.

من ناحية أخري فقد أكدت اللجنة العليا للانتخابات أن الشخص الذي لن يدي بصوته بدون مبرر قوي سيطبق عليه غرامة 500 جنيه.

اعرف لجنتك في انتخابات مجلس الشيوخ بالرقم القومي عن طريق الموبايل 

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