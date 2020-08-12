الولايات المتحدة تسجل أكثر من 5.1 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 08:43 ص
بوابة الفجر
منار طارق
هناك ما لا يقل عن 5139920 حالة إصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة وتوفي ما لا يقل عن 164502 شخصًا بسبب الفيروس، وفقًا لجامعة جونز هوبكنز.

وسجلت جونز هوبكنز حتى يوم الثلاثاء 45520 حالة إصابة جديدة و1039 حالة وفاة تم الإبلاغ عنها. وتشمل الارقام حالات من جميع الولايات الخمسين ومقاطعة كولومبيا وأقاليم أمريكية أخرى، بالإضافة إلى حالات تمت إعادتها إلى الوطن.

ومن جانب اخر، أعلنت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن في مؤتمر صحفي، الأربعاء، أنه سيتم إغلاق جميع دور المسنين في نيوزيلندا في محاولة لحماية المجتمعات "الضعيفة" من انتشار فيروس كورونا.

واوضحت أرديرن إن جميع مرافق رعاية المسنين ستغلق أمام الجميع باستثناء الموظفين من ظهر الأربعاء بالتوقيت المحلين قائلة: "إنني أدرك مدى صعوبة هذا الأمر بالنسبة لأولئك الذين لديهم أحباء يعيشون في هذه المرافق، لكنها أقوى طريقة يمكننا من خلالها حمايتهم والعناية بهم".

يأتي هذا الإعلان بعد أن أكدت نيوزيلندا انتقال أربع حالات جديدة من Covid-19 محليًا يوم الثلاثاء، مما كسر سلسلة الـ 102 يومًا التي مرت بها البلاد دون تسجيل أي إصابة محلية.

تم اكتشاف جميع الحالات الأربع داخل أسرة واحدة في جنوب أوكلاند، ولم يسافر أي منهم مؤخرًا خارج نيوزيلندا، وفقًا لمدير عام الصحة النيوزيلندي الدكتور أشلي بلومفيلد.

وعلي صعيد اخر، تم الإبلاغ عن 240 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا في الأرجنتين يوم الثلاثاء، مما رفع عدد الوفيات على مستوى البلاد إلى 5004 منذ بدء الوباء، وفقًا لوزارة الصحة في البلاد. كما تم الإبلاغ عن أكثر من 7000 اصابة، ليصبح إجمالي الاصابات 260،911 حالة منذ بدء الوباء.

ولا تزال منطقة العاصمة الأرجنتينية أكبر نقطة ساخنة في الأرجنتين، حيث تم الإبلاغ عن 207 من أصل 240 حالة وفاة جديدة يوم الثلاثاء.

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