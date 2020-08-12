توتنهام يتعاقد مع إيميل هويبيرج

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 09:15 ص
هويبيرج
هويبيرج
وكالات

تعاقد نادي توتنهام الإنجليزي مع بيير إيميل هويبيرج لاعب خط وسط فريق ساوثهامبتون لمدة 5 أعوام.

 

وكشفت تقارير صحفية عن أن التعاقد مع هويبيرج (25 عاماً) مقابل 15 مليون جنيه إسترليني، فيما انضم في صفقة انضم كيلي والكر، مدافع توتنهام، لفريق ساوثهامبتون، حيث كان معاراً لهم منذ يناير الماضي.

 

ووقع هويبيرج على عقد مدته خمس سنوات مع توتنهام، بعد قضاء أربعة مواسم مع ساوثهامبتون، ووقع أيضا والكر بيترز لاعب المنتخب الإنجليزي تحت 21 عاماً، على عقد مدته خمس سنوات، وقال رالف هازنهوتل مدرب ساوثهامبتون، إن اللاعب أثبت نفسه في الأسابيع الأخيرة القليلة من الدوري.

 

وقال هازنهوتل للموقع الرسمي لساوثهامبتون: "إنه يتناسب بشكل جيد مع طريقة لعبنا، إنه لاعب شاب، وذكي، وهو يجيد التعامل مع الكرة، ولديه سرعة جيدة وقدرة على اللعب باسلوبنا الحاد الذي نفضله".

 

وأضاف: "سعيد للغاية لأننا تمكنا من الإبقاء عليه كلاعب معنا، حيث إن المركز الذي يلعب فيه كنا نسعى لتطويره وكيلي سيقوم بهذا الدور، أعتقد أن بإمكانه أن يطور من أسلوب لعبه بشكل أكثر معنا".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

هويبيرج نادي توتنهام توتنهام الدوري الانجليزي

أخبار تهمك

فايلر يستقر على رحيل 3 نجوم في الأهلي.. تعرف عليهم

منذ حوالي 5 ساعات

يوفنتوس يضع بيرلو في موقف حرج مع رونالدو

منذ حوالي 5 ساعات

التفاصيل الكاملة لسرقة منزل نجل الإعلامية سهير شلبي (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

فيديو متداول للهضبة عمرو دياب وهو يحمل دينا الشربيني خلال تصوير كليبه الجديد "في أماكن السهر"

منذ حوالي 4 ساعات

بيومي يكشف خطأ الأهلي في تمديد إعارة رمضان صبحي

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. فريق تركي «كوبري» الأهلي لضم صفقة الموسم

منذ حوالي 16 ساعة

الكشف عن وجهة شريف إكرامي المُقبلة

منذ ساعتين و 12 دقيقة

بيريز يفاجيء هازارد في ريال مدريد

منذ حوالي 18 ساعة

بعد وفاته.. تعرف على أضرار العقاقير التي كان يتناولها مصطفى حفناوي

منذ حوالي 4 ساعات

بيان عاجل من أمن الدولة اللبناني بشأن انفجار بيروت

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. زلزال يضرب تركيا بقوة 4.4 ريختر

منذ حوالي 3 ساعات

راتب رونالدو = 17 مرة بيرلو

منذ أقل من ساعة

برشلونة يوجه أنظاره نحو "خليفة" جوردي ألبا

منذ 43 دقيقة

كيكي سيتين يستقر على تشكيل برشلونة أمام بايرن ميونيخ

منذ حوالي 7 ساعات

بيان عاجل من الجيش الكويتي بشأن أخبار الهجوم على قاعدة أمريكية

منذ يوم

بفرمان من فايلر.. الأهلي يحسم مصير أحمد الشيخ بشكل نهائي

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

رسميا.. توتنهام لم يتعاقد مع أي لاعب في الميركاتو الصيفي

لايبزيج يكرر فوزه على توتنهام ويتأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا

نجم ساوثهامبتون يقترب من توتنهام

ميلان يستعد للتعاقد مع مدافع توتنهام

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:28 ص

بعد وفاته.. تعرف على أضرار العقاقير التي كان يتناولها مصطفى حفناوي

راتب رونالدو = 17 مرة بيرلو

08:30 ص

فايلر يستقر على رحيل 3 نجوم في الأهلي.. تعرف عليهم

04:25 ص

يوفنتوس يضع بيرلو في موقف حرج مع رونالدو

04:11 ص

عاجل.. زلزال يضرب تركيا بقوة 4.4 ريختر

06:22 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان