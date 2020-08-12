أحمد فلوكس ينشر بوستر "سيف نوح"

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 05:21 ص
بوابة الفجر
أماني سلام

نشر الفنان أحمد فلوكس، البوستر الدعائي لمسلسل "سيف نوح" الذي تعاقد على بطولته والمقرر يبدأ تصويره خلال الفترة المقبلة.

مسلسل "سيف نوح" سيتم عرضه في دارما رمضان 2021، ويشاركه في البطولة الفنان الأردني منذر رياحنه، ولم يتم الإنتهاء على التعاقد مع باقي الفنانين المشاركين في العمل، والمسلسل من تأليف محمد الشواف، وإخراج حسام الجوهري.

يشار إلي أن أحمد فلوكس، كان هاجم النجم هاني شاكر، بعدما نعي اليوتيوبر مصطفى حفناوي، الذي توفي أمس، لكنه اعتذر منه بعد ذلك ونشر منشور خاص عبر الفيس بوك.

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