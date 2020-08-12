بعد شائعة وفاته.. جمال عبد الناصر يوجه رسالة لمحمود ياسين

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 04:46 ص
بوابة الفجر
أماني سلام

وجه الفنان جمال عبد الناصر، رسالة للنجم محمود ياسين، تمنى له خلالها الشفاء العاجل والعمر الطويل.

ونشر عبد الناصر صورة لمحمود ياسين، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام" وعلق عليها قائلًا "ادعوا معى للنجم الكبير والفنان القدير محمود ياسين، الذى لن يتكرر والذي استمر على قمة السينما والمسرح والتلفزيون لما يقرب من ربع قرن أو يزيد".

وأضاف: "وصال وجال فيهم باقتدار وروعة وأستاذية جيل العمالقة والزمن الجميل، بتمام الصحة ودوام العافية والشفاء العاجل ويخفف عنه ما يعانيه ويرده لأسرته وأصدقائه وتلامذته ومحبيه فى مصر والعالم العربى، اللهم ارفع عنه ونقه نقاءً لا يغادر سقما وألبسه ثوب العافية.. اللهم تقبل منا ومنكم".

يشار إلي أنه انتشرت الأيام الماضية  شائعات عن وفاة الفنان محمود ياسين، عبر السوشيال ميديا، إلي أن أبنته الفنانة رانيا محمود ياسين،" نفت ذلك عن طريقها حسابها الخاص، وطلبت من الجميع عدم تصديق ماينشر بعض الصفحات التي تنتحل شخصيتها.


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