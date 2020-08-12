الكشف عن وجهة شريف إكرامي المُقبلة

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 07:16 ص
بوابة الفجر
علي خلاف

تترقب جماهير وعشاق النادي الأهلي، مصير حارس الفريق وقائده شريف إكرامي، الذي أعلن رحيله عن صفوف الفريق الكروي الأول، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

وجهة شريف إكرامي المُقبلة

تحدثت مصادر صحفية، عن تلقى شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي عرضًا جادًا من أحد أندية الوسط بالدوري السعودي.

وينتظر مسؤولو النادي السعودي رد شريف إكرامي حارس الأهلي على العرض بشكل نهائي خلال منتصف شهر اغسطس المقبل.

الجدير بالذكر أن شريف إكرامي تلقى مسبقا، عرضًا من نادي بيراميدز للانضمام إليه في الموسم الجديد.

وكان شريف اكرامي قد أعلن في وقت سابق رحيله عن القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري بسبب عدم مشاركته في المباريات، ورغبة المدرب السويسري رنيه فايلر في رحيله.

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