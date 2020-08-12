انتصار لـ"بدرية طلبة": "ياريت تنصحي نفسك وملكيش دعوة بيا"









وأضافت: "انصحي نفسك وملكيش دعوة بيا، دا شيء يخصني".



يشار إلي أن حدث خلافات بين الفنانة بدرية طلبة وإنتصار أثناء فترة تقديم برنامج" بيت ريا وسكينة، عبر شاشة "النهار".

أعربت الفنانة إنتصار، عن انزعجها من حديث الفنانة بدرية طلبة، التي اتهمتها أنها تحب أن تظهر نفسها دائما على حساب زملائها.وردت انتصار، "بدرية طلبة،" خلال استضافتها ببرنامج "إسألنى"، المذاع على قناة cbc،قائلة: يا ريت تخليها في حالها.. بلاش تركزى معايا"ز