القضاء الجزائري يفرج عن المدير العام السابق لوفاق سطيف مؤقتا

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 05:41 ص
بوابة الفجر
وكالات


ذكر تقرير إخباري أن القضاء الجزائري أصدر اليوم الثلاثاء قرارا بالإفراج المؤقت عن فهد حلفاية المدير العام السابق لنادي وفاق سطيف الجزائري.

 

وذكرت قناة "الحياة" التليفزيونية، التي أذاعت الخبر في شريط الأخبار الهامة، أن حلفاية استفاد من الإفراج المؤقت على خلفية تدهور حالته الصحية.

 

كان قاضي التحقيق أمر في السابع من يونيو الماضي بوضع حلفاية، في الحبس المؤقت برفقة نسيم سعداوي، وسيط اللاعبين، على خلفية التحقيق معهما في قضية التسريب الصوتي الذي يتضمن مساعي للتلاعب بنتائج بعض مباريات الدوري الجزائري لموسم 2019 / 2020.

 

وفي 11 يوليو الماضي، أعلنت نعيمة فرحي، محامية حلفاية، إصابته بفيروس كورونا المستجد، وهو بسجن الحراش في العاصمة الجزائرية.

 

وأعربت المحامية فرحي، حينها عن قلقها من تدهور الحالة الصحية لموكلها.

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