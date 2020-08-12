بيومي يكشف خطأ الأهلي في تمديد إعارة رمضان صبحي

أكد محمد بيومي، خبير اللوائح، أن الأهلي أخطأ في تمديد إعارة رمضان صبحي الموسم الماضي.

وقال بيومي خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "الماضي عندما انتهى العقد يسقط اسم اللاعب من القائمة، الأهلي جدد الإعارة في 10 يوليو وبالتالي اللاعب سقط قيده وكان يجب قيده من جديد".

وأكمل: "كما تم تمديد الإعارة رغم أن فترة القيد مغلقة، كان من الممكن اتخاذ قرار ضد الفريق لكن لا يجوز أن يشتكي أحد الآن من أندية الدوري الموسم الماضي لإن الاحتجاج يجب أن يتقدم خلال 48 ساعة".