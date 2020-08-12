أحمد جمال يسترجع مع جمهوره ذكريات آخر حفلاته بالقلعة

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 03:35 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي

نشر الفنان أحمد جمال، فيديو له، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، من حفلته الأخيرة التي كانت في القلعة، حيث ظهر خلالها وهو يغني أغنيته الجديدة "من غير مجاملة" .

وعلق جمال على الصورة قائلاً: "لما الغنا يكون من القلب" فيما حاز الفيديو على الكثير من الإعجابات.

وعلق الجمهور قائلاً: "الأغنية دي خدت قلبي"، فيما كتب معجب آخر: "اكتر كوبليه بحبه " وقال آخر: "الحفلة دي كانت قمر قوي".

يذكر أن الأغنية من كلمات الشاعر أمير طعيمة، وألحان وغناء أحمد جمال، وتوزيع وميكس محمد شفيق، ماستر أمير محروس، وإنتاج شركة مزيكا.

والجدير بالذكر أن آخر أعمال أحمد جمال، أغنية "جيل بطل"  من كلمات حسن كمال ومن ألحان محمد عزيز وتوزيع كل من إلهامي دهيمة وأحمد حسام، وتم تصويرها بطريقة الفيديو كليب مع المخرج تامر الضبع.

تدعم أغنية "جيل بطل"، أبطال الألمبياد المصريين المشاركين في أولمبياد طوكيو والتي تم تأجيلها للعام المقبل بسبب فيروس كورونا.



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