ميدو: أحلم برئاسة لجنة الحكام في مصر

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 04:40 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي

 

تمنى أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك والمنتخب الوطني السابق، أن يكون رئيسا للجنة الحكام في مصر لمدة شهر واحد فقط، لحل جميع مشاكل الحكام وحمايتهم.

 

وأشار إلى أنه سيخرج بعد توليه رئاسة لجنة الحكام بتصريحات، يحدث من خلالها بأن من لديه أزمة مع أي حكم يتحدث معه.

 

وتابع في برنامجه اوضة اللبس المذاع على قناة النهار، "سأجتمع مع الحكام وأدعمهم وأقول لهم إن رئيسهم لن يسمح بإهانتهم ولا تخشوا الأهلي أو الزمالك".

 

وأكد ميدو أن المسؤولين في مصر إذا أرادوا إبعاد حكم عن أي لقاء بسبب خطأ ارتكبه لجنة الحكام تنفذ ذلك وهذا خطأ كبير.

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