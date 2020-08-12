كيكي سيتين يستقر على تشكيل برشلونة أمام بايرن ميونيخ

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 02:56 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي

استقر كيكي سيتين المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني على التشكيل الذي سيدفع بيه أمام نادى بايرن ميونيخ فى المباراة المقبلة ضمن منافسات دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.


ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة فى العاصمة البرتغالية لشبونة وتذاع المباراة على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة دوري أبطال أوروبا.


وجاءت تشكيلة برشلونة كالتالي:

حراسة المرمي: تير شتيجن.

خط الدفاع: جوردي ألبا، لينجليت، سيميدو، بيكيه.

خط الوسط: راكيتيتش، سيرجو روبيرتو، فيدال.

خط الهجوم: ليو ميسي، سواريز، أنطوان جريزمان.

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