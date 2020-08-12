الأربعاء .. حلقة خاصة عن ذكرى الفنان القدير سعيد صالح في "الليلة"





يحل السيناريست القدير حمدي يوسف، غداً الأربعاء فى تمام الساعة التاسعة مساءاً، ضيفاً في حلقة خاصة من برنامج "الليلة" للإعلامي محمد السماحي المذاع على شاشة الفضائية المصرية؛ لإحياء ذكرى الفنان القدير الراحل سعيد صالح.





يذكر أن حمدي يوسف من الأصدقاء المقربين للفنان الراحل والذي سيتحدث عن ذكرياتهم وأسرار في حياة الفنان الراحل.





وخلال حلقة الليلة سيذيع السماحي لقاء أجراه مع الفنان الراحل في برنامج مسلسلاتنا، كما سيجري مداخلة هاتفية مع هند سعيد صالح، الابنة الوحيدة للفنان الراحل.



