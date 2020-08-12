النائب البطريركي للكاثوليك يجتمع مع مجلس الرعوي بالإسكندرية

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 02:11 ص
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
حازم رفعت
اجتمع صاحب النيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الكاثوليكية في مصر، أمس الثلاثاء، مع المجلس الرعوي بالإسكندرية.

وشارك في الاجتماع الأب حنا شاكر الأمين العام للمجلس، ولفيف من الآباء الكهنة، بالإضافة إلى ممثلي المجالس الرعوية للكنائس.

وتضمن الاجتماع تبادل الخبرات، ومناقشة ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية بالكنائس خلال فترة الإغلاق، كما شرح نيافة الأنبا باخوم فكرة المشروع الرعوي للإيبارشية البطريركية للعام الجديد "كلمة الله"، وكيفية تقديمها والتعمق فيها من خلال تعليم الكنيسة الكاثوليكية.

واختتم الاجتماع بالصلاة والبركة.

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كانت الكنيسة الكاثوليكية قد كشفت عن البيان السادس للكنيسة القبطية الكاثوليكية، والذى تضمن نصا: "بكل الشكر للرب، يتحد آباء السينودس البطريركي للكنيسة القبطية الكاثوليكية برئاسة غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق مع قداسة البابا فرنسيس ومع الإنسانية جمعاء، شاكرين الله على معونته لنا جميعا الفترة الماضية، وبداية انحسار هذا الوباء".

وأضاف: "إلحاقا بالبيانات السابقة للكنيسة القبطية الكاثوليكية، توصي الكنيسة باتباع التوصيات التالية في المرحلة الراهنة: تستمر صلوات القداس بحضور المؤمنين بكل الكنائس، بنفس الإجراءات الاحترازية السابقة يوميا عدا يوم الجمعة فقط".

وأكد: "بداية من يوم الاثنين الموافق 3 أغسطس 2020 يمكن للكنائس إعادة تنشيط الاجتماعات الأسبوعية على ألاّ يتجاوز الحضور نسبة 25 % من سعة الكنيسة، على أن يكون هناك فاصل بين كل شخص وأخرٍ مسافة متر ونصف المتر من كل الجهات".

وأوضح البيان: "تستمر صلوات الجنازات والاحتفال بالخطوبات والأكاليل والمعموديات بنفس الإجراءات الاحترازية السابقة، وتعليق النوادي الصيفية بالكنائس والرحلات والمؤتمرات الصيفية لحين إشعار آخر".

كما أكد البيان: "نقدم جزيل الشكر، نواصل الصلاة من أجل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وكل معاونيه في الحكومة المصرية. كما ونشكر الأطباء وأفراد التمريض وكل الذين تطوعوا بالجهد والمال والأماكن لعلاج المرضى، ليكافئهم الرب على تعبهم ويحفظهم من كل شر، وتطلب الكنيسة شفاعة أمنا العذراء القديسة مريم والقديس مرقص الإنجيلي، كاروز الديار المصرية وجميع مصاف الملائكة والقديسين من أجل شفاء كل المرضى".

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