ميسي يُثير الجدل في برشلونة والسبب مكان منزله الجديد

تحدث صحفي إيطالي، اليوم الثلاثاء، عن تطورات قضية رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة الإسباني، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات.





رحيل ميسي عن برشلونة الإسباني

وأوضح التقرير أن الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، اشترى منزلًا في مدينة ميلانو الإيطالية.





وربطت العديد من التقارير الإيطالية والإسبانية مؤخرًا النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بالانتقال إلى صفوف إنتر ميلان.





من جانبه ذكرت شبكة "سبورت ميدياست" الإيطالية، أن ميسي اشترى منزلًا بالقرب من مقر نادي إنتر، في مدينة ميلانو.





وذكرت الشبكة شراء ميسي منزلاً في ميلانو، يأتي بعد أسابيع قليلة من شراء والد ميسي لمنزل في نفس المنطقة، ليعزز أنباء انتقال البرغوث إلى النيراتزوري.





الجدير بالذكر أن العديد من التقارير الصحفية الإيطالية، بررت شراء والد ميسي لمنزل في ميلانو، بسبب انخفاض الضرائب هناك.





وينتهي عقد الأرجنتيني مع برشلونة الإسباني في صيف العام المقبل، ولم يصل ميسي وإدارة البارسا إلى اتفاق بشأن التجديد حتى الآن.