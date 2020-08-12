اتحاد الكرة: ندرس تغيير موعد لقاء الأهلي والانتاج بسبب برشلونة والبايرن

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 01:41 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

 

تحدث محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، عن إمكانية تغيير موعد لقاء الأهلي والانتاج يوم الجمعة لتعارضه مع موعد بايرن وبرشلونة.

 

وقال فضل خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "هناك تفاصيل كثيرة لها علاقة بالمنظومة في هذه المسألة، فمن الممكن أن يرفض الأمن في حالة تغيير المعاد وهناك فرق تعتاد على اللعب بهذا الملعب".

 

وأكمل: "عرضنا تغيير موعد الأهلي والانتاج على لجنة المسابقات وهي صاحبة القرار".

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