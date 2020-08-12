يوفنتوس يصدم ريال مدريد بشأن ديبالا

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 12:56 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي

وجه نادي يوفنتوس الإيطالي صدمة قوية إلى نظيره نادي ريال مدريد الإسباني بشأن الأرجنتيني باولو ديبالا نجم الفريق.


وانتشرت العديد من الأنباء في الساعات القليلة الماضية التي تشير إلى رغبة نادي ريال مدريد في ضم ديبالا هذا الصيف ولكنه غير مستعد لتقديم مبلغ مالي ضخم وبالتالي ينوي عقد صفقة تبادلية مع اليوفي.


وقالت التقارير الصحفية المنتشرة أنه من المعروف أن يوفنتوس لن يبيع ديبالا بمبلغ أقل من 100 مليون يورو وبالتالي ينوي ريال مدريد تقديم كل من توني كروس وفرانشيسكو إيسكو إلى اليوفي مقابل حصوله على خدمات باولو.


وكشف موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي عن أن كل الأنباء المنتشرة غير صحيحة وأن نادي يوفنتوس لا ينوي نهائيا التفريط في خدمات باولو ديبالا هذا الموسم.


وأشار الموقع إلى أن ديبالا هو الأخر لم يتلقى الفترة الماضية أي عرض رسمي أو شفوي من نادي ريال مدريد لضمه في هذا الصيف.


وأكد الموقع أن نادي يوفنتوس أصبح قريب جدا من تجديد عقد باولو ديبالا لفترة طويلة مع الفريق وأن الطرفين يوجد بينهما اتفاق شبه نهائي على هذا الأمر.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

يوفنتوس ريال مدريد ديبالا الفجر أخبار ريال مدريد

أخبار تهمك

فايلر يصدم نجم الأهلي من جديد

منذ حوالي 4 ساعات

بيان عاجل من الجيش الكويتي بشأن أخبار الهجوم على قاعدة أمريكية

منذ حوالي 23 ساعة

فايلر يوجه رسالة عاجلة لإدارة الأهلي

منذ أقل من ساعتين

ليس رمضان صبحي.. الزمالك يكثف مفاوضاته لضم نجم الأهلي

منذ ساعة و نصف

بيريز يفاجيء هازارد في ريال مدريد

منذ حوالي 11 ساعة

بفرمان من فايلر.. الأهلي يحسم مصير أحمد الشيخ بشكل نهائي

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة للجماهير.. الكشف عن اسم ستاد الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يوضح حقيقة التعاقد مع مهاجم عجمان الإماراتي

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. فريق تركي «كوبري» الأهلي لضم صفقة الموسم

منذ حوالي 8 ساعات

بيان عاجل من أمن الدولة اللبناني بشأن انفجار بيروت

منذ حوالي 12 ساعة

يوفنتوس يصدم ريال مدريد بشأن ديبالا

منذ أقل من ساعة

عاجل.. طيران الاحتلال يقصف بعض المواقع في غزة

منذ 38 دقيقة

مفاجأة.. رئيس الزمالك يطالب كارتيرون باستبعاد نجم الفريق

منذ 39 دقيقة

عاجل.. الصحة: تسجيل 168 إصابة جديدة بكورونا.. و24 حالة وفاة

منذ ساعتين و 48 دقيقة

فايلر يفاجئ أحمد فتحي بقرار جديد

منذ ساعتين و 16 دقيقة

الأهلي يدعو نجم الزمالك السابق لحضور حفل افتتاح ستاد النادي

منذ ساعة و 12 دقيقة

موضوعات متعلقة

ليفربول يستهدف التعاقد مع نجم يوفنتوس

هل يكون ديبالا صفقة القرن في ريال مدريد ؟

ريال مدريد يخسر رهان ديبالا

مفاجأة.. ميسي يصدم برشلونة ويمنح ريال مدريد صفقة الموسم

يوفنتوس يحدد سعر بيع ديبالا (مبلغ خيالي)

عاجل.. ليفربول يرد على عرض يوفنتوس بشأن بيع "صلاح"

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:12 ص

عاجل.. طيران الاحتلال يقصف بعض المواقع في غزة

الأهلي يدعو نجم الزمالك السابق لحضور حفل افتتاح ستاد النادي

12:38 ص

يوفنتوس يصدم ريال مدريد بشأن ديبالا

12:56 ص

بفرمان من فايلر.. الأهلي يحسم مصير أحمد الشيخ بشكل نهائي

10:34 م

ليس رمضان صبحي.. الزمالك يكثف مفاوضاته لضم نجم الأهلي

12:17 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان