يوفنتوس يصدم ريال مدريد بشأن ديبالا

وجه نادي يوفنتوس الإيطالي صدمة قوية إلى نظيره نادي ريال مدريد الإسباني بشأن الأرجنتيني باولو ديبالا نجم الفريق.





وانتشرت العديد من الأنباء في الساعات القليلة الماضية التي تشير إلى رغبة نادي ريال مدريد في ضم ديبالا هذا الصيف ولكنه غير مستعد لتقديم مبلغ مالي ضخم وبالتالي ينوي عقد صفقة تبادلية مع اليوفي.





وقالت التقارير الصحفية المنتشرة أنه من المعروف أن يوفنتوس لن يبيع ديبالا بمبلغ أقل من 100 مليون يورو وبالتالي ينوي ريال مدريد تقديم كل من توني كروس وفرانشيسكو إيسكو إلى اليوفي مقابل حصوله على خدمات باولو.





وكشف موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي عن أن كل الأنباء المنتشرة غير صحيحة وأن نادي يوفنتوس لا ينوي نهائيا التفريط في خدمات باولو ديبالا هذا الموسم.





وأشار الموقع إلى أن ديبالا هو الأخر لم يتلقى الفترة الماضية أي عرض رسمي أو شفوي من نادي ريال مدريد لضمه في هذا الصيف.





وأكد الموقع أن نادي يوفنتوس أصبح قريب جدا من تجديد عقد باولو ديبالا لفترة طويلة مع الفريق وأن الطرفين يوجد بينهما اتفاق شبه نهائي على هذا الأمر.