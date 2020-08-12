محافظ البحر الأحمر: إقبال على التصويت في حلايب وشلاتين (فيديو)

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 07:14 ص
أرشيفية
أرشيفية
شيماء حسن
قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إن اليوم الأول للتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ، شهد إقبالًا مرتفعًا من قبل الجزء الجنوبي للمحافظة في مدينتي حلايب وشلاتين، عنها في الجزء الشمالي للمحافظة في غارب والغردقة.


وأضاف "حنفي"، في اتصال هاتفي ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أن درجات الحرارة مرتفعة في المحافظة وكانت السبب في الإقبال المتوسط من المواطنين على الانتخابات، متوقعًا أن يشهد اليوم الثاني للتصويت إقبال أكبر من اليوم الأول.

ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ
وبدأت الانتخابات في داخل مصر من صباح الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.

ويختار الناخب عدد من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عدد من المحافظات بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمى لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.

ويمكن للناخب المقيد اسمه في الكشوف الانتخابية التعرف على مكان لجنته في انتخابات مجلس الشيوخ من خلال موقع اللجنة العليا للانتخابات عن طريق إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا.

وشدد المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، على التزام جميع أطراف العملية الانتخابية في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بارتداء الكمامات الطبية يومي الاقتراع بالداخل والمحدد لهما يومي الثلاثاء والأربعاء للوقاية من جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأكد المستشار لاشين إبراهيم أن الهيئة ألزمت أطراف العملية الانتخابية الممثلين في رؤساء اللجان الفرعية المشرفين على الانتخابات وأمناء اللجان ومندوبين ووكلاء المرشحين والمتابعين من وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني بارتداء الكمامات والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي داخل اللجنة.

وأضاف رئيس الوطنية للانتخابات أن الهيئة ستوفر كمامات أمام مراكز الاقتراع لمن لا يحملها حتى يتمكن من المشاركة والتصويت في الانتخابات.

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