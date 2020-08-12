إشبيلية يعبر عقبة ولفرهامبتون 1-0 ويتأهل لنصف نهائي الدوري الأوروبي

نجح فريق أشبيلية الإسباني في التأهل لنصف النهائي بطولة الدوري الأوروبي عقب فوزه على وولفرهامبتون الإنجليزي 1 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء في دور الثمانية من البطولة.

ويدين أشبيلية بالفضل في هذا الفوز للاعبه لوكاس أوكامبوس الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 88.

وأهدر راؤول خيمينز لاعب وولفرهامبتون ركلة جزاء في الدقيقة 13.

ويلتقي أشبيلية مع مانشستر يونايتد في مباراة الدور قبل النهائي بالبطولة التي تقام يوم الأحد المقبل.

وتأهل أشبيلية لهذا الدور بعد تغلبه على روما 2 / صفر في دور الستة عشر، وذلك بعدما أعلن الاتحاد الأوروبي إقامة هذه المباراة من دور واحد بدلا من لعب مباراتي ذهاب وإياب بسبب تفشي وباء فيروس كورونا.

فيما تأهل وولفرهامبتون لهذا الدور بفوزه على أولمبياكوس اليوناني 2 / 1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بدور الستة عشر.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) قرر إقامة بطولة مصغرة بداية من دور الثمانية للدوري الأوروبي، ومنح حق استضافتها لمنطقة راين-رور غرب ألمانيا.