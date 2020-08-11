نشرة حوادث "الفجر".. شكاوى في أول أيام الانتخابات.. وبلاغ للنائب العام

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 11:36 م
أرشيفية
أرشيفية
هدير حمزة
شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز تلك الأخبار.

انتهى منذ قليل اليوم الأول للتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بمدرسة الشهيد محمود عبد المنعم بكرداسة، في تمام الساعة التاسعة مساء.

وتردد عدد كبير من السيدات، علي لجان مدرسة الشهيد محمود عبد المنعم الإعدادية بكرداسة، وذلك للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ 2020.

أصدرت غرفة عمليات نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، والتي تم تشكيلها لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠، بيانها الأول، منذ قليل.

وجاء في البيان، أن غرفة العمليات المشكلة بنادي القضاة تابعت انتظام القضاة المشرفين على انتخابات مجلس الشيوخ في اليوم الأول للانتخابات ومباشرتهم فتح اللجان والبدء في عملية التصويت وتلقت الغرفة شكوى من بعض رؤساء اللجان الفرعية بعدم مناسبة بعض مقار اللجان وجاهزيتها لسير العملية الانتخابية لأدائهم دورهم في الاشراف عليها على الوجه الأكمل والذي يستمر لأكثر من ١٢ ساعة متواصلة على مدار يومين

نجحت قوات الدفاع المدني بالجيزة في السيطرة على حريق هائل شب في شركة منظفات ومطهرات بمنطقة حدائق الأهرام، غرب محافظة الجيزة، مساء اليوم الثلاثاء، دون وقوع أي خسائر بشرية، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تردد عدد كبير من السيدات، علي لجان مدرسة الشهيد محمود عبد المنعم الإعدادية بكرداسة، وذلك للإدلاء بأصواتهن في انتخابات مجلس الشيوخ 2020.

وحرص المترددين علي ارتداء الكمامة وتطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعه لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

توافد عشرات المواطنين، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠، بإحدى اللجان الانتخابية بمدرسة فيوتشر بمدينة الشروق، وذلك بإتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظا على صحتهم وسلامتهم.
وحرص المواطنون، على إتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية، لعدم تفشي فيروس كرورنا.

قام محمود توفيق وزير الداخلية، اليوم الثلاثاء، بمتابعة إجراءات تأمين سير عمليات انتخابات مجلس الشيوخ 2020، من داخل غرفة العمليات الرئيسية بقطاع الأمن.

تقدم شعبان سعيد المحامي بالنقض، وكيلا عن الفنان أشرف ذكي نقيب الممثلين، ببلاغ للنائب العام ضد، مجهول، لتسببه في إذاعة شائعة وفاة الفنان محمود ياسين.

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