أسعار الذهب اليوم الأربعاء 12-8-2020.. المعدن الأصفر يخسر 22 جنيهًا

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 12:00 ص
أسعار الذهب
أسعار الذهب
شريف بدر
استكملت أسعار الذهب الإنهيار في بداية التعاملات اليوم الأربعاء، ليخسر جرام الذهب عيار 21 نحو 22 جنيهًا بعد أن خسر أمس 34 جنيهًا في سوق الصاغة ومحلات المجوهرات، يأتي ذلك بالتزامن مع انخفاض السعر العالمى للذهب وتتابع بوابة الفجر أسعار الذهب لحظة بلحظة.

اسعار الذهب الأن

سعر الذهب عيار18 : 728.5 جنيهًا

سعر الذهب عيار 21 : 850 جنيهًا

سعر الذهب عيار 24 : 971.5 جنيهًا


الجنيه الذهب : 6800 جنيهًا

اسعار الذهب أمس

سعر الذهب عيار18 : 747.40 جنيهًا

سعر الذهب عيار 21 : 872 جنيهًا

سعر الذهب عيار 24 : 996.55 جنيهًا


الجنيه الذهب : 6976 جنيهًا


أسباب تراجع أسعار الذهب
قال إيهاب واصف نائب شعبة تجارة المجوهرات والمصوغات إن التراجع الحاد والسريع في أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم جاء كنتيجه طبيعيه للارتفاع السريع حيث هبط الذهب بمقدار 3.85%  ووصل سعره العالمي الي 1943 بعد ارتداد من 1938.


أسعار الذهب العالمي:

ارتفعت خسائر الذهب بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء، بضغط من الارتفاع الملحوظ لعوائد السندات والأسهم الأمريكية خلال التعاملات.

جاء ذلك بعد أن أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده طورت أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم.

كما تحسنت شهية المخاطرة مع آمال التوصل لاتفاق بشأن صفقة التحفيز الأمريكية الجديدة.

وكشفت بيانات اقتصادية عن ارتفاع أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بأكبر وتيرة منذ عام 2018.

 

عند التسوية، تراجع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر ديسمبر  بنحو 4.58 بالمائة ليتهاوى إلى 1946.30 دولار للأوقية فاقداً نحو 93.40 دولار، ليسجل أكبر هبوط يومي من حيث النسبة المئوية منذ منتصف مارس الماضي.

 

وانخفض سعر التسليم الفوري للمعدن النفيس بأكثر من 4.6 بالمائة أو ما يوازي 93.95 دولار إلى 1934.30 دولار للأوقية.

وفي تلك الأثناء، تراجع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بأكثر من 0.1 بالمائة إلى 93.507، بعد أن وصل إلى 93.724 في وقت سابق من التعاملات.

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