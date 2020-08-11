الفجر الرياضي فيديوهات الفجر الرياضي أهداف مباراة - شاختار 4 × 1 بازل | ربع نهائي الدوري الأوروبي الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 11:19 م محمد مرعي Advertisements تأهل فريق شاختار الاوكراني لربع نهائي بطولة الدوري الاوروبي بعد الفوز مساء اليوم على بازل بأربعة أهداف مقابل هدف. أخبار تهمك بفرمان من فايلر.. الأهلي يحسم مصير أحمد الشيخ بشكل نهائي منذ أقل من ساعتين بيان عاجل من الجيش الكويتي بشأن أخبار الهجوم على قاعدة أمريكية منذ حوالي 21 ساعة عاجل - تطورات الحالة الصحية لوالد محمد صلاح منذ حوالي 7 ساعات مفاجأة.. فريق تركي «كوبري» الأهلي لضم صفقة الموسم منذ حوالي 7 ساعات فايلر يوجه رسالة عاجلة لإدارة الأهلي منذ ثلث ساعة الأهلي يخطط للإطاحة بالقاطرة البشرية منذ حوالي 7 ساعات فايلر يصدم نجم الأهلي من جديد منذ ساعتين و 16 دقيقة فايلر يضع شروط التعاقد مع بديل أحمد فتحي منذ ساعة و 16 دقيقة مفاجأة للجماهير.. الكشف عن اسم ستاد الأهلي منذ حوالي 4 ساعات فايلر يفاجئ أحمد فتحي بقرار جديد منذ 43 دقيقة تفوق ألماني ومفارقة تاريخية.. تعرف على تاريخ مواجهات برشلونة ضد بايرن ميونيخ قبل موقعة دوري الأبطال (تقرير) منذ 40 دقيقة الأهلي يوضح حقيقة التعاقد مع مهاجم عجمان الإماراتي منذ ساعتين و 41 دقيقة بيريز يفاجيء هازارد في ريال مدريد منذ حوالي 9 ساعات نجم الأهلي يرفض الاستسلام أمام فايلر منذ حوالي 8 ساعات عاجل.. الصحة: تسجيل 168 إصابة جديدة بكورونا.. و24 حالة وفاة منذ ساعة و 15 دقيقة بيان عاجل من أمن الدولة اللبناني بشأن انفجار بيروت منذ حوالي 10 ساعات