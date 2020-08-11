شاهد.. إطلالة أنيقة لنسرين طافش عبر "إنتسجرام"

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 11:04 م
بوابة الفجر
نادين نجدي
نشرت الفنانة نسرين طافش، صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام".


وكانت إطلالة نسرين طافش، جذابة، وعلقت عليها قائله: "أصبحت متفائلًا بطريقتي الخاصة , ‏إذا لم أستطع العبور من أحد الأبواب فسأقصد بابًا آخر أو أصنع بابًا طاغور".


تحضر الفنانة نسرين طافش حالياً لمسلسلها الجديد الذى تشارك فى بطولته أمام الفنان ماجد المصرى وهو بعنوان "الوجه الآخر"، حيث من المقرر البدء فى تصويره خلال الأيام القليلة المقبلة تمهيدا لعرضه خارج الموسم الرمضاني.


كانت نسرين، تنتظر فتح الخطوط الجوية من أجل الحضور إلى مصر للبدء فى تنفيذ العمل الذى يعد البطولة الثانية للفنان ماجد المصرى بعد مسلسل "بحر".
شاهد.. إطلالة أنيقة لنسرين طافش عبر "إنتسجرام"
شاهد.. إطلالة أنيقة لنسرين طافش عبر "إنتسجرام"

أخبار تهمك

عاجل - تطورات الحالة الصحية لوالد محمد صلاح

منذ حوالي 7 ساعات

فايلر يصدم نجم الأهلي من جديد

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل.. الصحة: تسجيل 168 إصابة جديدة بكورونا.. و24 حالة وفاة

منذ ساعة و 15 دقيقة

بيان عاجل من الجيش الكويتي بشأن أخبار الهجوم على قاعدة أمريكية

منذ حوالي 21 ساعة

فايلر يوجه رسالة عاجلة لإدارة الأهلي

منذ ثلث ساعة

الأهلي يوضح حقيقة التعاقد مع مهاجم عجمان الإماراتي

منذ ساعتين و 41 دقيقة

الأهلي يخطط للإطاحة بالقاطرة البشرية

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة.. فريق تركي «كوبري» الأهلي لضم صفقة الموسم

منذ حوالي 7 ساعات

بفرمان من فايلر.. الأهلي يحسم مصير أحمد الشيخ بشكل نهائي

منذ أقل من ساعتين

فايلر يضع شروط التعاقد مع بديل أحمد فتحي

منذ ساعة و 16 دقيقة

نجم الأهلي يرفض الاستسلام أمام فايلر

منذ حوالي 8 ساعات

بيان عاجل من أمن الدولة اللبناني بشأن انفجار بيروت

منذ حوالي 10 ساعات

فايلر يفاجئ أحمد فتحي بقرار جديد

منذ 43 دقيقة

بيريز يفاجيء هازارد في ريال مدريد

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة للجماهير.. الكشف عن اسم ستاد الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

تفوق ألماني ومفارقة تاريخية.. تعرف على تاريخ مواجهات برشلونة ضد بايرن ميونيخ قبل موقعة دوري الأبطال (تقرير)

منذ 40 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:34 م

بفرمان من فايلر.. الأهلي يحسم مصير أحمد الشيخ بشكل نهائي

فايلر يفاجئ أحمد فتحي بقرار جديد

11:34 م

فايلر يصدم نجم الأهلي من جديد

10:01 م

عاجل.. الصحة: تسجيل 168 إصابة جديدة بكورونا.. و24 حالة وفاة

11:01 م

الأهلي يوضح حقيقة التعاقد مع مهاجم عجمان الإماراتي

09:36 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان