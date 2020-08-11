شاهد.. إطلالة أنيقة لنسرين طافش عبر "إنتسجرام"

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نشرت الفنانة نسرين طافش، صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام".





وكانت إطلالة نسرين طافش، جذابة، وعلقت عليها قائله: "أصبحت متفائلًا بطريقتي الخاصة , ‏إذا لم أستطع العبور من أحد الأبواب فسأقصد بابًا آخر أو أصنع بابًا طاغور".





تحضر الفنانة نسرين طافش حالياً لمسلسلها الجديد الذى تشارك فى بطولته أمام الفنان ماجد المصرى وهو بعنوان "الوجه الآخر"، حيث من المقرر البدء فى تصويره خلال الأيام القليلة المقبلة تمهيدا لعرضه خارج الموسم الرمضاني.





كانت نسرين، تنتظر فتح الخطوط الجوية من أجل الحضور إلى مصر للبدء فى تنفيذ العمل الذى يعد البطولة الثانية للفنان ماجد المصرى بعد مسلسل "بحر".