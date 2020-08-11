الاتحاد الأوروبي يهدد بيلاروس بالعقوبات

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 10:42 م
بوابة الفجر
وكالات
هدد المفوض الأعلى للاتحاد الأوروبي لشؤون السياسة الخارجية والأمن، جوزيب بوريل بفرض عقوبات على بيلاروس على خلفية التطورات الأخيرة في البلاد عقب الانتخابات الرئاسية.

وأكد بوريل في بيان له، اليوم الثلاثاء، استعداد الاتحاد لاتخاذ إجراءات ضد المسؤولين عن "العنف والاعتقالات غير المبررة"، حسب البيان.

واعتبر كبير الدبلوماسيين الأوروبيين استخدام القوة ضد المحتجين في بيلاروس "مفرطا".

كما انتقد الانتخابات التي جرت يوم الأحد الماضي، قائلا إنها "لم تتطابق مع المعايير الدولية"، وإنها "لم تكن حرة، ولا نزيهة".

من جهتها، دعت وزارة الخارجية البيلاروسية الدول الأخرى للامتناع عن "تصريحات رنانة" بشأن الانتخابات، وقالت إنها ستقدم أدلة على تدخل خارجي في شؤون البلاد.

يذكر أن الاحتجاجات على نتائج الانتخابات الرئاسية في بيلاروس مستمرة منذ يوم الأحد، حين تم الإعلان عن فوز الرئيس ألكسندر لوكاشينكو بولاية جديدة وحصوله على 80% من الأصوات حسب النتائج الأولية.

وتقوم الشرطة بتفريق مظاهرات الاحتجاج في مختلف المدن البيلاروسية. وقد أسفرت الاشتباكات عن سقوط قتيل والعديد من المصابين.

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