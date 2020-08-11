محافظ الفيوم: توفير سبل الراحة لكبار السن وذوي الهمم خلال الانتخابات

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 10:28 م
الاجتماع
الاجتماع
ريهام على
ترأس الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اليوم الثلاثاء، غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة، فى أول يوم لانتخابات مجلس الشيوخ لمتابعة سير العملية الانتخابية بمختلف اللجان الرئيسية والفرعية لانتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠، بحضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، واللواء أحمد فاروق دسوقي، قائد غرفة عمليات محافظة الفيوم، والمحاسب محمد أبو غنيمة، سكرتير عام المحافظة، والعقيد طارق محمد، المستشار العسكري للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية.

قال الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن ادكتور احمد الانصارى، محافظ الفيوم، راجع مع ممثلي القطاعات سير العملية الانتخابية لمجلس الشيوخ، لافتًا أن المحافظ أكد على توفير سبل الراحة والأمان لكبار السن وذوي الهمم، بجانب تكثيف أعمال النظافة بمواقع المقرات الانتخابية، والتأكيد على التأمين الكامل للجان، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، من قبل الناخبين والقائمين على العملية الانتخابية، كما وجه بتوفير الأجواء المناسبة من كراسى متحركة للمرضى وكبار السن، ومياه الشرب النقية، والاحتفاظ بالتباعد المجتمعي، وتوفير الأطقم الطبية المتنقلة وسيارات الإسعاف لمواجهة أي أحداث طارئة.

وفي سياق متصل، تفقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، مقر اللجنة العامة للإشراف على العملية الانتخابية بالمدينة الرياضية بدمو، وكان في استقباله المستشار سليمان عطا، رئيس اللجنة العامة للإشراف على الانتخابات بمحافظة الفيوم وأعضاء اللجنة.

وأكد محافظ الفيوم، على ضرورة توفير الأجواء الملائمة للجنة للقيام بعملها على الوجه الأكمل، لحين استكمال عمليات الاقتراع باللجان، والتي تعقبها عمليات الفرز والتجميع لحين إعلان النتيجة، مثمنًا الدور الذى تقوم به اللجنة كأحد العناصر الفاعلة في نجاح العملية الانتخابية.

يذكر أن غرفة العمليات بالمحافظة تعمل على مدار الساعة لمتابعة عملية الاقتراع، وتتلقى شكاوى المواطنين فيما يتعلق بسير العملية الانتخابية على مدار ال24 ساعة على الأرقام: 0842168041 و0842168043. 
محافظ الفيوم: توفير سبل الراحة لكبار السن وذوي الهمم خلال الانتخابات
محافظ الفيوم: توفير سبل الراحة لكبار السن وذوي الهمم خلال الانتخابات
محافظ الفيوم: توفير سبل الراحة لكبار السن وذوي الهمم خلال الانتخابات
محافظ الفيوم: توفير سبل الراحة لكبار السن وذوي الهمم خلال الانتخابات
محافظ الفيوم: توفير سبل الراحة لكبار السن وذوي الهمم خلال الانتخابات
محافظ الفيوم: توفير سبل الراحة لكبار السن وذوي الهمم خلال الانتخابات

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