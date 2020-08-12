محافظ الجيزة: اليوم الأول لانتخابات "الشيوخ" مر بسلام وهدوء (فيديو)

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 03:16 ص
اللواء أحمد راشد
اللواء أحمد راشد
شيماء حسن
قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إن العملية الانتخابية في اليوم الأول لانتخابات مجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء سارت بانتظام في المحافظة، مشيرًا إلى أهمية المشاركة في هذا العرس الديمقراطي لإثراء الحياة السياسية المصرية.

وأضاف "راشد"، في اتصال هاتفي ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" أن اليوم الأول مر بسلام وهدوء وسط مشاركة من قبل الناخبين. 

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن هناك 1046 مقار انتخابي في المحافظة تم تعقيبها وتطهيرها بالكامل ضمن الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا قبل الانتخابات بـ48 ساعة.

انتخابات مجلس الشيوخ 2020
انطلقت صباح الثلاثاء الموافق 11 أغسطس 2020، عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية على الناخبين للوقاية من فيرس كورونا داخل اللجان الانتخابية، حيث بدأت عملية التصويت في تمام الساعة التاسعة صباحا بعد فتحت اللجان أبوابها لاستقبال الناخبين.

ويشار إلى أنه يحق لنحو 63 مليون مصريا مقيدا في قاعدة البيانات، التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، وتم توزيعهم على 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، بإشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضى، ومعاونة 120 ألف موظف.

ما هو مجلس الشيوخ؟
مجلس الشيوخ المصري هو مجلس أقيم ضمن التعديلات الدستورية المصرية 2019 ولكن بصلاحيات محددة ومهام واضحة، وألا يكون دوره مهمشًا وتم استبعاد هذا المجلس في دستور مصر 2014 وكان تحت مسمى "مجلس الشورى المصري".

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