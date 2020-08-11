عاجل.. إليسا تنهار في البكاء.. تعرف على التفاصيل

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 10:27 م
بوابة الفجر
مي مرسي
تحدثت الفنانة اللبنانية إليسا، عن الوضع في لبنان قائله إنها لا تنصاع إلى أي حزب سياسي وأن ما يشغلها هو الوضع اللبناني وتحسنه فقط.


وأضافت أليسا، من خلال مدخلة هاتفية في برنامج "التاسعة"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، وهي تنهار في البكاء قائله أنها كتبت عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بعض الكلمات التي تعبر عن رغبتها في تحسين الوضع اللبناني وهذل هو ما دعاها إلى انصياعها لرغبة أحد الأحزاب.


وتابعت إليسا وهي تنهار في البكاء قائله أن ما حدث في لبنان لم يحدث في أي وقت مضى وأن الذين استشهدو في هذا الانفجار أصعب بكثير من استشهادهم في حرب.


وانهت إليسا الحديث بسبب كثرة البكاء ولم تقدر على الإكمال قائله "ءسفةمش قادرة اكمل".

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