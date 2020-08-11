فايلر يصدم نجم الأهلي من جديد

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 10:01 م
بوابة الفجر
محمد الصو
تمسك السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعدم استعادة نجم الفريق المعار خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأبدى المدرب السويسري، رفضه التام إستعادة المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق المنتهية إعارته إلى الاتفاق السعودي، بالفترة الأخيرة.

جاء رفض فايلر، بالرغم من توصية لجنة التخطيط، بعودة المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق المعار إلى الاتفاق السعودي، نظرًا للامكانيات الفنية التي يمتلكها.

وتحاول لجنة التخطيط، في إقناع السويسري رينيه فايلر المدير الفني، بمنح اللاعب فرصة التواجد مع الفريق خاصةً أنه من المهاجمين المميزة، بالرغم من قرار المدرب برحيله.

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