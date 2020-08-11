وزير المالية: الدولة لم تنكسر أمام أزمة كورونا لهذا السبب (فيديو)

أكد محمد معيط، وزير المالية، على أهمية المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ اليوم وغدًا، مؤكدًا أن هذا المجلس سيكون داعم للحياة النيابية والقوانين التي ستساعد البلاد مستقبلًا.ومن ناحية أخرى كشف معيط في اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم" سر صمود الاقتصاد المصري في ظل أزمة كورونا.وقال "لولا القرارات الاقتصادية الجريئة من القيادة السياسية وشجاعتها واتخاذها إجراءات سريعة لكان الوضع الحالي مغاير تمامًا ولما تمكنت الدولة المصرية من التصدي لهذه الأزمة التي أثرت على العالم كله".وأضاف "القيادة السياسية اتخذت إجراءات جريئة لمستقبل البلد بغض النظر عن أي شيء، البلد قدرت تتحمل هذه الأزمة القاسية بفضل ما أنجزته القيادة السياسية خلال السنوات الأربع الماضية".وتابع وزير المالية "هذه الإصلاحات أثبتت أن الدولة منكسرش ولكن على العكس، والدليل إشادات صندوق النقد الدولي وتوقعه بأن تشهد مصر خلال العامين المقبلين معدل نمو يصل من 6 إلى 6.5%".وأعلنت وزارة الصحة والسكان، امس الإثنين، عن خروج 1101 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 53779 حالة حتى اليوم.وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 174 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 26 حالة جديدة.وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 95666 حالة من ضمنهم 53779 حالة تم شفاؤها، و5035 حالة وفاة.وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".