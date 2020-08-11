11 % تراجع فى أسعار الفضة اليوم الثلاثاء

تراجعت أسعار الفضة بنحو 11 بالمائة عند تسوية تعاملات اليوم الثلاثاء، مع هبوط حاد في أسعار الذهب.









وتعرض سعر الفضة لضغوط قوية على خلفية تهاوي الذهب بأكثر من 93 دولاراً وبالرغم من ضعف العملة الأمريكية والتي تجعل حيازة المعادن أقل بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.





وأضفى إعلان روسيا تسجيلها أول لقاح ضد وباء كورونا في العالم، المزيد من التفاؤل حيال التعامل مع الأزمة الصحية التي خلفت تداعيات اقتصادية خطيرة.





وفضل المستثمرون بذلك الاتجاه إلى حيازة الأصول الخطرة بدلاً من تلك الآمنة، حيث شهدت أسواق الأسهم مكاسب قوية مع حقيقة تجاوز مؤشر "داو جونز" حاجز 28 ألف نقطة.





وعند التسوية، تراجع سعر العقود الآجلة لمعدن الفضة تسليم شهر سبتمبر بنحو 11 بالمائة أو حوالي 3.21 دولار إلى 26.04 دولار للأوقية.





وكان المعدن الأبيض حصد مكاسب قوية بالأمس مدعوماً بصعود سعر الذهب أعلى 2000 دولار للأوقية قبل أن يتراجع عن هذه العتبة اليوم.





وعند تسوية جلسة اليوم، فقد سعر العقود المستقبلية لمعدن الذهب نحو 4.58 بالمائة من قيمته أو ما يعادل 93.40 دولاراً ليسجل 1946.30 دولار للأوقية.