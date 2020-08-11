محافظ أسوان: سعيد بوعي ومشاركة المواطن في الانتخابات

قال اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إن المحافظة استعدت بشكل جدي لانتخابات مجلس الشيوخ، واتخذت إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، متابعًا: "لدينا 255 لجنة انتخابية، و8 لجان عامة".





وأضاف "الشريف"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أنهم لديهم غرفة عمليات متكاملة، معلقًا: "سعيد بمشاركة المواطن، وسعيد بوعي المواطنين".





وأشار إلى أنه يتم توفير "كمامة" لمن لا يمتلك كمامة، لافتًا إلى أن مشاركة المرأة في الانتخابات أكدت على الولاء والانتماء والوعي.





وانطلقت صباح اليوم الثلاثاء الموافق 11 أغسطس 2020، عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية على الناخبين للوقاية من فيرس كورونا داخل اللجان الانتخابية، حيث بدأت عملية التصويت في تمام الساعة التاسعة صباحا بعد فتحت اللجان أبوابها لاستقبال الناخبين.





ويشار إلى أنه يحق لنحو 63 مليون مصريا مقيدا في قاعدة البيانات، التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، وتم توزيعهم على 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، بإشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضى، ومعاونة 120 ألف موظف.





ما هو مجلس الشيوخ؟





مجلس الشيوخ المصري هو مجلس أقيم ضمن التعديلات الدستورية المصرية 2019 ولكن بصلاحيات محددة ومهام واضحة، وألا يكون دوره مهمشًا وتم استبعاد هذا المجلس في دستور مصر 2014 وكان تحت مسمى "مجلس الشورى المصري".