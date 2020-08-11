آخر تطورات تجديد عقد حازم إمام وأوباما مع الزمالك

تبحث إدارة نادي الزمالك، تمديد عقود حازم إمام ويوسف أوباما لاعبا الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض، خلال الفترة المقبلة، بعد تألقهما في تشكيل المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون.





تجديد عقود حازم إمام ويوسف أوباما

كشفت مصادر صحفية داخل نادي الزمالك، أن إدارة الأبيض، اتفقت مع الثنائي حازم إمام ويوسف أوباما على تمديد تعاقدهما في الفترة المقبلة.





جاء ذلك من خلال اجتماع أمير مرتضى منصور المشرف العام على كرة القدم بنادي الزمالك، مع اللاعبين حيث تم الاتفاق على كافة الأمور التعاقدية.





توصل أمير مرتضى إلى اتفاق مع عبد الله جمعة، على تمديد تعاقده، ويتبقى فقط تحديد موعد التوقيع، ونفس الأمر بالنسبة ليوسف أوباما، الذى عقد جلسة مع مرتضى منصور، رئيس الزمالك .





اجتماع مرتضى منصور الأخير، مع يوسف أوباما، شهد الاتفاق على كافة التفاصيل المالية، حيث قرر رئيس الزمالك، إضافة 4 سنوات فى عقد صانع ألعاب الفريق، الذى ينتهى بنهاية الموسم المقبل.



