اللقاح الروسي.. بداية النهاية لفيروس كورونا

صرح مسؤول روسي اليوم الثلاثاء، أن روسيا استملت بالفعل طلبات خارجية على لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، والذي أعلن الرئيس فلاديمير بوتين اليوم تسجيله، ليصبح أول لقاح ل فيروس كورونا المستجد يتم تسجيله في العالم كله.





وتستعرض بوابة "الفجر" إمكانية قضاء اللقاح على فيروس كورونا في السطور التالية:





أكثر من مليار جرعة للقاح الروسي كطلبات مبدأية من 20 دولة:





وبحسب ما ذكرته وكالة "تاس" الروسية صرح رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل ديميتريف قائلًا: "لقد تلقينا طلبات أولية لشراء أكثر من مليار جرعة من اللقاح من 20 دولة".





روسيا مستعدة لإنتاج حوالي 500 مليون جرعة حاليًا مع شركاء أجانب في 5 دول:





وتابع "ديميتريف" قائلًا" أن روسيا مستعدة حاليًا لضمان إنتاج حوالي 500 مليون جرعة مع شركاء أجانب في 5 دول.





روسيا تسعى لزيادة قدرة الإنتاج بصورة أكبر من لقاح كورونا:





وأضاف "ديميتريف" قائلًا: "نخطط لزيادة قدرتنا الإنتاجية بصورة أكبر ".





وبحسب ما ذكرته وكالة أنباء إنترفاكس الروسية أعلن ألكسندر جينتسبورجديرمدير مركز غامالي الروسي لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة اليوم الثلاثاء أنه تزامن دخول اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 حيز الاستخدام مع إطلاق المرحلة الثالثة لتجريب اللقاح في العاصمة الروسية "موسكو".





كما صرح "جينتسبورج" أن المرحلة الثالثة من اختبار اللقاح الروسي في موسكو، من المقرر أن تبدأ بالتداول المدني له في المناطق الروسية الأخرى.





وتابع "جينتسبورج": "لن يكون اللقاح كافيا لتغطية الـ85 منطقة المكونة للاتحاد الروسي، لكن يمكن تغطية من 10 إلى 15 منطقة روسية".





وأكد، أن المركز مجهز لبدء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية وذلك بمجرد استلام المخصصات المالية اللازمة لذلك.





وأشار، إلى أن المركز سيسجل كافة المتطوعين البالغ عددهم 2000 شخص، وسيتم أثناء المرحلة النهائية مراقبة استجابة متلقي اللقاح، موضحًا أنه لا يعرف كيف ستجري عملية التطعيم في المناطق، وهل ستكون هناك طوابير أم لا؟.