موعد مباراة بايرن ميونيخ وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة









سيكون عشاق كرة القدم العالمية على موعد يوم الجمعة المقبل، عندما يلتقي كل من بين برشلونة الإسباني وبايرن ميونخ الألماني ضمن مباريات دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أوروبا.





وكان بايرن ميونخ الألماني قد صعد لدور الثمانية بعد الفوز على نظيره تشيلسي الإنجليزي بينما برشلونة صعد بعد الفوز على نابولي الإيطالي.





موعد مباراة برشلونة وبايرن ميونخ

تقام مباراة بايرن ميونخ وبرشلونة يوم الجمعة فى تمام التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس، ويعلق على المباراة المعلق الجزائري حفيظ دراجي.





وستقام مباريات الأدوار القادمة من بطولة دوري أبطال أوروبا من مباراة واحدة وليس ذهاب وإياب فى البرتغال.



