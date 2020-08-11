عمال بني سويف يدولون بأصواتهم في انتخابات الشيوخ 2020 (صور)

حرص العاملون بمنطقة كوم أبوراضى الصناعية، التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بنى سويف على المشاركة فى العملية الانتخابية لمجلس الشيوخ واحتشدوا أمام مقرات اللجان الانتخابية التابعين لهم.









من جانبة قال توني عثمان مستشار الاتحاد العام لنقابات عمال مصر عن الصعيد، أن عمال ورش كوم ابو راضى حرصوا على الإدلاء بأصواتهم عقب انتهاء مواعيد العمل، مضيفًا أن عمال مصر أصبحوا الأكثر حرصا على استكمال الاستحقاقات الدستورية، نظرا لحرصهم ووطنيتهم علي مصلحة البلاد، وأشار إلى أن الاختيارات الخاصة بهم جاءت لمن سيحسن العمل لصالحهم ومصلحة الأجيال القادمة.





ويتنافس 23 مرشحًا على 3 مقاعد فردية، خصصتها لجنة تقسيم الدوائر لدائرة محافظة بني سويف، بينما خصصت اللجنة 3 مقاعد أخرى للمحافظة بالقائمة الموحدة على مستوى محافظات الصعيد.





ويبلغ عدد من لهم حق التصويت والاقتراع بكافة مدن ومراكز المحافظة مليون و875 ألف و726 مواطنًا، جهزت لهم المحافظة 481 مركزًا انتخابيا يضم 532 لجنة فرعية، مزودة بأماكن الانتظار وعمل المظلات لحماية الناخبين من حرارة الشمس كراسي متحركة باللجان للتيسير على ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والمرضى أثناء إدلائهم بأصواتهم.