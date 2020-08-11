الوفد: انتخابات "الشيوخ" تعبير عن الديمقراطية المنشودة من ثورتي يناير ويونيو (فيديو)

ناشد المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، المصريين بالنزول والمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ، قائلًا "هذه هي البداية وهي الديمقراطية التي كان ينشدها الشباب في ثورتي 25 يناير و30 يونيو".





وقال أبو شقة في اتصال هاتفي ببرنامج "التغطية الخاصة" المذاع على فضائية "صدى البلد" إن عملية المشاركة في الانتخابات ليست حقًا دستوريًا فحسب ولكن حق للمواطن فرض عليه لتحقيق الديمقراطية.





وأضاف رئيس حزب الوفد، أن هذه الانتخابات حق للمواطن وتعبير للديمقراطية، مشيرًا إلى أنه من حق كل مواطن النزول واختيار من يريد.











