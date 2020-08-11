الوفد: انتخابات "الشيوخ" تعبير عن الديمقراطية المنشودة من ثورتي يناير ويونيو (فيديو)

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 07:15 م
المستشار بهاء الدين أبو شقة
المستشار بهاء الدين أبو شقة
شيماء حسن
ناشد المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، المصريين بالنزول والمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ، قائلًا "هذه هي البداية وهي الديمقراطية التي كان ينشدها الشباب في ثورتي 25 يناير و30 يونيو".

وقال أبو شقة في اتصال هاتفي ببرنامج "التغطية الخاصة" المذاع على فضائية "صدى البلد" إن عملية المشاركة في الانتخابات ليست حقًا دستوريًا فحسب ولكن حق للمواطن فرض عليه لتحقيق الديمقراطية.

وأضاف رئيس حزب الوفد، أن هذه الانتخابات حق للمواطن وتعبير للديمقراطية، مشيرًا إلى أنه من حق كل مواطن النزول واختيار من يريد.



ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ

وانطلق اليوم الثلاثاء ماراثون التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ داخل مصر تحت إشراف 18 ألف قاضٍ، موزعين على اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية، بالتزامن مع حالة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية لتسهيل وإدارة العملية الانتخابية، بعد أن انتهت الأجهزة الأمنية من خطة تأمين اللجان.

ويحق لنحو 63 مليون ناخبا مصريا مقيدا في قاعدة البيانات، التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، تم توزيعهم على 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، بإشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضى -أساسي واحتياطي-، ومعاونة 120 ألف موظف.

وانتهى تصويت المصريين بالخارج عبر البريد في 124 دولة، يوم الإثنين في تمام التاسعة مساءً وفق للتوقيت المحلى لكل دولة والتي جرت يومي 9 و10 أغسطس بينما تجرى انتخابات الداخل على مدار يومين 11 و12 أغسطس، وتتم عمليات الفرز داخل اللجان الفرعية على أن تعلن النتيجة النهائية للجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ 16 أغسطس.

ويتنافس في انتخابات مجلس الشيوخ وفقا للقائمة النهائية للمرشحين 787 مرشحا بالنظام الفردي في 27 محافظة على 100 مقعد موزعة

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، أن اللجان الانتخابية والبالغ عددها 14 ألف لجنة فرعية على مستوى الجمهورية بدأت العمل في موعدها لاستقبال المواطنين دون أى معوقات، مؤكدة على انتظم العمل فى معظم اللجان الانتخابية.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات بأن القضاة المشرفين على عمليات التصويت تسلموا أمس الإثنين الأوراق الانتخابية من المحاكم الابتدائية، بالإضافة إلى المستلزمات الوقائية من فيروس كورونا ومنها الكمامات والكحول والصابون والقفازات اليدوية، وتوجهوا إلى لجانهم في ساعة مبكرة من صباح اليوم وقاموا بفتح اللجان وإثبات الإجراءات اللازمة في محاضر رسمية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ثورة انتخابات مجلس الشيوخ 2020 الوفد اللجان الانتخابيه الشيوخ 2020 إنتخابات الشيوخ

أخبار تهمك

نجم الأهلي يرفض الاستسلام أمام فايلر

منذ حوالي 4 ساعات

عبد الله السعيد يعلق على انضمام نجم الأهلي لبيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

ريال مدريد يعلن رحيل لاعب جديد

منذ ساعتين و 42 دقيقة

بيان عاجل من الجيش الكويتي بشأن أخبار الهجوم على قاعدة أمريكية

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي يخطط للإطاحة بالقاطرة البشرية

منذ ساعتين و 43 دقيقة

مفاجأة.. فريق تركي «كوبري» الأهلي لضم صفقة الموسم

منذ ساعتين و 12 دقيقة

شعبة المجوهرات تكشف أسباب إنهيار أسعار الذهب خلال التعاملات

منذ ساعتين و 36 دقيقة

مفاجأة غير متوقعة بشأن مرفأ بيروت المدمر

منذ يوم

عاجل - تطورات الحالة الصحية لوالد محمد صلاح

منذ ساعتين و 12 دقيقة

نجم برشلونة وبطل المونديال: يجب على صلاح البقاء مع ليفربول.. الفائز بدوري الأبطال سيكون بين برشلونة وبايرن ميونيخ.. لا أريد رحيل ميسي عن البلوجرانا.. وأتمني عودة جوارديولا

منذ أقل من ساعتين

بسبب ميسي.. كيكي سيتين يغير خطة برشلونة ضد بايرن ميونيخ

منذ حوالي 4 ساعات

بيريز يفاجيء هازارد في ريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - افتتاح استاد "الأهلي" غدًا

منذ أقل من ساعتين

بيان عاجل من أمن الدولة اللبناني بشأن انفجار بيروت

منذ حوالي 5 ساعات

هل تتم الصفقة التبادلية بين ريال مدريد ويوفنتوس؟

منذ حوالي 4 ساعات

كوبو: فضلت الانتقال إلى فياريال لهذا السبب

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

وزير الزراعة يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ

رئيس المجلس القومي للمرأة تدلي بصوتها في إنتخابات مجلس الشيوخ 2020

نائب رئيس حزب الوفد يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ

علاء عابد وحازم إمام وميدو وسيف زاهر يشاركون في انتخابات مجلس الشيوخ 2020

طوابير السيدات والفتيات للإدلاء بأصواتهن في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 بالصف

مدرسة بالعجوزة تطبق إجراءات الوقاية لمواجهة كورونا في أولى أيام انتخابات الشيوخ

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:31 م

مفاجأة.. فريق تركي «كوبري» الأهلي لضم صفقة الموسم

بيريز يفاجيء هازارد في ريال مدريد

03:06 م

عاجل - تطورات الحالة الصحية لوالد محمد صلاح

05:31 م

الأهلي يخطط للإطاحة بالقاطرة البشرية

05:00 م

بيان عاجل من أمن الدولة اللبناني بشأن انفجار بيروت

02:18 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان