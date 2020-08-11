"وكلاء الأمن الوطني" العراقي يناقش "التجاوزات" التركية

أعلن المكتب الإعلامي لمستشار الأمن الوطني العراقي، قاسم الأعرجي، اليوم الثلاثاء، أن أعضاء المجلس ناقشوا "التجاوزات" التركية على الأراضي العراقية.

أعلن المكتب الإعلامي لمستشار الأمن الوطني العراقي، قاسم الأعرجي، اليوم الثلاثاء، أن أعضاء المجلس ناقشوا "التجاوزات" التركية على الأراضي العراقية.