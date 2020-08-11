محافظ الإسكندرية: تجهيز 20 مستشفى بجوار المقار الانتخابية (فيديو)

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 06:52 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الثلاثاء على سير العملية الانتخابية في مجلس الشيوخ في اليوم الأول للتصويت بصورة طبيعية وهادئة، مشيرًا إلى أنه تم تعقيم اللجان أكثر من مرة قبل بدء عمليات التصويت في التاسعة صباح اليوم.

وكشف الشريف في اتصال هاتفي ببرنامج "التغطية الخاصة" المذاع على فضائية "صدى البلد" عن الإجراءات الاحترازية التي قامت بها المحافظة من تجهيز أماكن الانتظار والمظلات وأدوات التعقيم والتطهير في ظل فيروس كورونا، موضحًا أنه تم تجهيز 20 مستشفى بالقرب من المقار الانتخابية لاستقبال أي حالة طارئة.

وأهاب محافظ الإسكندرية، بالمواطنين النزول والمشاركة في الانتخابات مجلس الشيوخ واختيار المرشحين لأنه عرس ديمقراطي كبير، وواجب ووطني، موضحًا أن هذه الانتخابات خطوة مهمة للدولة المصرية بعدما غاب عنه لسنوات طويلة.


انطلقت صباح اليوم الثلاثاء الموافق 11 أغسطس 2020، عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية على الناخبين للوقاية من فيرس كورونا داخل اللجان الانتخابية، حيث بدأت عملية التصويت في تمام الساعة التاسعة صباحا بعد فتحت اللجان أبوابها لاستقبال الناخبين.

ويشار إلى أنه يحق لنحو 63 مليون مصريا مقيدا في قاعدة البيانات، التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، وتم توزيعهم على 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، بإشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضى، ومعاونة 120 ألف موظف.


مجلس الشيوخ المصري هو مجلس أقيم ضمن التعديلات الدستورية المصرية 2019 ولكن بصلاحيات محددة ومهام واضحة، وألا يكون دوره مهمشًا وتم استبعاد هذا المجلس في دستور مصر 2014 وكان تحت مسمى "مجلس الشورى المصري".

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