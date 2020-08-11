بيومى فؤاد ضيف قصر السينما الأحد المقبل

يستضيف قصر السينما برئاسة الفنان والإعلامى تامر عبدالمنعم النجم بيومى فؤاد وذلك الأحد المقبل فى تمام الساعة الثامنة مساءا .





تأتى هذه الإستضافة من خلال نجم وندوة بعد عودتها بعد توقف قصر السينما عن الندوات بسبب وباء كورونا الذى أوقف الأنشطة ليس بمصر فقط ولكن فى العالم أجمع.







