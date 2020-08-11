بيومى فؤاد ضيف قصر السينما الأحد المقبل
الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 06:09 م
أحمد رمضان متولي
يستضيف قصر السينما برئاسة الفنان والإعلامى تامر عبدالمنعم النجم بيومى فؤاد وذلك الأحد المقبل فى تمام الساعة الثامنة مساءا .
تأتى هذه الإستضافة من خلال نجم وندوة بعد عودتها بعد توقف قصر السينما عن الندوات بسبب وباء كورونا الذى أوقف الأنشطة ليس بمصر فقط ولكن فى العالم أجمع.
يدير نجم وندوة الناقد الكبير الدكتور طارق الشناوى ويعقب الندوة عرض فيلم الكويسيين بطولة الفنان القدير حسين فهمى وأحمد فهمى وبيومى فؤاد وشيرين رضا واسماء أبواليزيد وأحمد فتحى تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى .