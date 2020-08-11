أوباما يواصل التأهيل في الزمالك

واصل يوسف إبراهيم أوباما لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك البرنامج العلاجي والتأهيلي الموضوع له من قبل الجهاز الطبي للفريق من أجل التعافي من إصابته العضلية التي يعاني منها.









وكان اللاعب قد تغيب عن مواجهتي المصري والاتحاد السكندري بالدوري بسبب الإصابة.









ويسعي الجهاز الطبي بقيادة محمد أسامة لتجهيز اللاعب بالشكل الأمثل استعدادا للفترة المقبلة.









ويستعد الفريق لمواجهة مصر المقاصة يوم السبت المقبل بالجولة التاسعة عشر من الدوري الممتاز.



