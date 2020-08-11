رسالة تحذير من الصحة العالمية بعد إعلان روسيا أول لقاح ضد كورونا

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 05:48 م
أرشيفية
أرشيفية
أصدرت منظمة الصحة العالمية بيانا اليوم الثلاثاء، بعد إعلان روسيا الانتهاء من تطوير أول لقاح ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأكد المتحدث طارق جساريفيتش المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، أن المنظمة تتابع التقدم الذي أحرزته روسيا في تطوير لقاح فيروس كورونا، لكنها حذرت من أن التقدم في مكافحة الفيروس لا ينبغي أن يضر بالسلامة.

وبعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق أن روسيا سجلت أول لقاح لفيروس كورونا في العالم في مؤتمر صحفي للأمم المتحدة، أوضحت المنظمة أن "الوباء يهدد الأرواح والاقتصادات".

وأكدت المنظمة "من الضروري تطبيق جميع تدابير الصحة العامة، التي نعلم أنها فعالة، ونحتاج إلى مواصلة الاستثمار وتسريع تطوير علاجات ولقاحات آمنة وفعالة ستساعدنا في الحد من انتقال الأمراض في المستقبل".

وكان الرئيس الروسي بوتين قال في اجتماع لأعضاء الحكومة في موسكو إن اللقاح ، الذي طوره مركز جاماليا القومي للبحوث، تم تسجيله رسميًا لدى وزارة الصحة الروسية.

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